Tripura News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे से त्रिपुरेश्वरी मंदिर जाते समय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले को कई बार रोकने के प्रयास किये. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सबसे पहले बनर्जी के काफिले को पश्चिम त्रिपुरा के चारीलाम में रोका गया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता नारे लगाते हुए सड़क बंद करने की कोशिश कर रहे थे.Also Read - Punjab से दिल्‍ली आए अकाली दल के कई पूर्व नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन

पुलिस सूत्रों ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के झंडों के डंडों से कथित रूप से बनर्जी की कार पर वार किए, लेकिन वाहन को कोई नुकसान नहीं हुआ. बनर्जी ने घटना की वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘त्रिपुरा में भाजपा के शासन में लोकतंत्र! राज्य को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये बिप्लब देब को शाबाशी.’ Also Read - Maharashtra में बिहार के मंत्री के बोल- बिहार में काम करना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण...बहुत कुछ सहना पड़ता है

Democracy in Tripura under @BJP4India rule!

Well done @BjpBiplab for taking the state to new heights. pic.twitter.com/3LoOE28CpW

