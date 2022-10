हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस के 20-30 विधायकों को खरीदने और सरकार गिराने की कोशिश कर रही है. उन्होंने प्रत्येक विधायक को 100 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए दलाल भेजे हैं. वे 20-30 विधायकों को खरीदना चाहते थे और केसीआर की सरकार गिराना चाहते थे तेलंगाना पर चढ़ाई करना चाहते थे ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार निजीकरण को लागू कर सकें.Also Read - Gujarat Polls 2022: गुजरात में गरजे केजरीवाल, समान नागरिक संहिता को लेकर BJP की मंशा पर उठाए सवाल

तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पने 4 विधायकों की परेड कराई और कहा, हाल ही में दिल्ली के कुछ दलालों ने तेलंगाना के स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश की और हमारे नेताओं को 100 करोड़ रुपये की पेशकश की और उन्हें पार्टी छोड़ने और साथ आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह नहीं माना और मेरे साथ आए.

मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायकों के मामले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली से दलाल आए और प्रत्येक (विधायक) को 100 करोड़ रुपए की पेशकश करके विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास किया. हालांकि, असली भूमि पुत्र विधायकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया.

Recently some brokers from Delhi tried to buy Telangana’s self-respect and offered Rs 100 crores to our leaders and asked them to leave the party and come along, but they didn’t accept that and came with me: Telangana CM K Chandrashekar Rao on TRS MLAs poaching case pic.twitter.com/C5KmBnynPq

