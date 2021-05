BJP vs Congress: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोरोना संक्रमण (Covid-19) पर दिए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (BJP Spokesperson Sambit Patra) ने आज शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि ‘दरवाजा खुला हुआ है…दरवाजा बंद नहीं है. उन्होंने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) की टिप्पणियों पर तंज कसा है. Also Read - इंग्लैंड जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कोविड-19 टीके की पहली डोज लगी

दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देश में कोरोना रोधी टीकाकरण (COVID Vaccination in India) की कथित तौर पर धीमी गति होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम ने जिस तरह से ‘नौटंकी’ की और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उस कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई. Also Read - 2DG एंटी-कोविड-19 दवा की कीमत तय, प्रति पाउच जानें क्‍या है रेट, सस्‍ती कीमतों पर इन्‍हें मिलेगी

राहुल गांधी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘कोरोना संकट को लेकर हमने सरकार को एक के बाद एक सलाह दी, लेकिन सरकार ने हमारा मजाक बनाया. प्रधानमंत्री ने समय से पहले यह घोषित कर दिया कि कोरोना को हरा दिया गया है. सच्चाई यह है कि सरकार और प्रधानमंत्री को कोरोना की समझ नहीं है और आज तक समझ नहीं आई है.’ प्रेस कॉन्फेंस में राहुल गांधी ने ‘दरवाजा खुला रखा है’ जैसे वाक्य का भी इस्तेमाल किया. Also Read - Viral Video: यूज्‍ड PPE किट, मास्क और हैंड ग्लब्स दोबारा बेचने के लिए धोए जा रहे थे!

उन्होंने कहा , ‘कुछ ही समय पहले मैंने देखा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हम ‘टीका कूटनीति’ कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं. आज स्थिति क्या है? देश के सिर्फ तीन फीसदी लोगों को टीका लगाया गया. यानी 97 फीसदी लोगों को कोरोना पकड़ सकता है. इस सरकार ने कोरोना के लिए दरवाजा खुला छोड़ रखा है.’

राहुल गांधी की इन्हीं टिप्पणियों पर संबित पात्रा ने निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘वो क्या था? दरवाजा खुला हुआ है. दरवाजा बंद नहीं है. वायरल को जल्दी नहीं पकड़ा तो वायरस भाग जाएगा.’ ट्वीट में तीन बार Mutate शब्द का इस्तेमाल भी किया गया.

यहां देखें ट्वीट-

What was that??

दरवाज़ा खुला हुआ है …दरवाज़ा बंद नहीं है …

Virus को जल्दी नहीं पकड़े तो virus भाग जाएगा.. Mutate …mutate …mutate … — Sambit Patra (@sambitswaraj) May 28, 2021

भाजपा प्रवक्ता के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. देखें कुछ ऐसे ही रिएक्शन-

राहुल जी खुद वायनाड के सांसद है वहां की चिंता नहीं है

पहले अपने क्षेत्र की चिंता करे तब देश की

देश की चिंता के लिए प्रधानमंत्री है।। — Preeti Dixit (@PreetiD13407974) May 28, 2021

गांधी-वाड्रा "ख़ान"दान के सभी सदस्यों ने Vaccine लगवा ली क्या? लगवाई तो कब लगवाई? नहीं लगवाई तो राहुल गांधी आज Vaccine पर ज्ञान क्यों पेल रहे थे? — शिशिर भालचन्द्र घाटपाण्डे (@SHISHIR1973) May 28, 2021

Corona cure is with Ramdev,he should be appointed as Health Minister or special advisor to P.M.O. — Er K L Chhajer (@ErChhajer) May 28, 2021

Sambit ji i am core bjp supporter. But arguments of Rahul Gandhi are factually correct. Work on this issue. — Kaustubh Joshi (@Kaustub03322785) May 28, 2021