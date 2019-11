मुंबई: महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष, चंद्रकांत पाटील ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के बाद कहा कि भाजपा राज्य में सरकार नहीं बनाएंगी. उन्होंने कहा, “हम राज्य में सरकार नहीं बनाएंगे. हमें (भाजपा-शिवसेना) एक साथ काम करने के लिए जनादेश मिला था, अगर शिवसेना इसका अनादर करना चाहती है और कांग्रेस-राकांपा के साथ सरकार बनाना चाहती है, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.” उन्होंने कहा कि वे राज्य में अकेले सरकार नहीं बना सकते. साथ ही उन्होंने शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना ने जनता से मिले जनादेश का अपमान किया.

