चंडीगढ़ मेयर चुनाव: BJP के मनोज सोनकर जीते, केजरीवाल ने कहा- दिन दहाड़े बेईमानी

चंडीगढ़ मेयर चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर जीत गए. उन्हें 16 वोट मिले. कांग्रेस और आप के मेयर प्रत्याशी कुलदीप सिंह को 12 वोट मिले. 8 वोट अवैध घोषित किये गये. भापजा के कैंडिडेट की जीत के बाद चंडीगढ़ के मेयर सदन में आप और कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा किया. मेयर चुनाव की काउंटिंग को लेकर सदन में हंगामा किया. आप और कांग्रेस पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी पर काउंटिंग को लेकर सवाल उठाए. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है, वो बेहद चिंताजनक है. यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं. ये बेहद चिंताजनक है.

#WATCH | BJP wins Chandigarh mayoral elections with 16 votes to its mayor candidate Manoj Sonkar. The Congress & AAP mayor candidate Kuldeep Singh got 12 votes. 8 votes were declared invalid. pic.twitter.com/vjQYcObylT

