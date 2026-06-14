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खेत में ट्यूबवेल से पानी पर शुरू हुई कहा-सुनी बनी झगड़ा, फिर हमला, मौत और आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन तक, जानिए सबकुछ

यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जैसे संसाधनों पर विवाद को लेकर कितनी जल्दी सांप्रदायिक रूप ले सकती है, इसका उदाहरण है. पुलिस को निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलानी होगी ताकि शांति बनी रहे.

Written by: Farha Fatima
Published: June 14, 2026, 2:54 PM IST
सरकारी ट्यूबवेल से पानी लगाने को लेकर कहा-सुनी शुरू हुई. (image creation- AI)
सरकारी ट्यूबवेल से पानी लगाने को लेकर कहा-सुनी शुरू हुई. (image creation- AI)

देहरादून के विकासनगर-सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में पानी लगाने के छोटे से विवाद ने एक हिंदू युवक की जान ले ली और पूरे इलाके को सांप्रदायिक तनाव की चपेट में डाल दिया. भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े 45 वर्षीय विनोद कश्यप की पीट-पीटकर हत्या के बाद हिंदू संगठनों के प्रदर्शन, आगजनी, पथराव और राजमार्ग जाम हो गए. प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया. यह घटना संसाधनों के सीमित उपयोग और पुरानी रंजिश को लेकर दो समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है. ndtv.in के मुताबिक शनिवार-रविवार (13-14 जून) की रात बैरागीवाला गांव में खेत में सरकारी ट्यूबवेल से पानी लगाने को लेकर कहा-सुनी शुरू हुई. यह मामला जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोपियों के समूह ने विनोद कश्यप, उनके भाई अशोक और राजेश पर लाठियों-डंडों व हथियारों से हमला किया. विनोद की मौके पर या अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हुए.

विनोद कश्यप कौन थे?

विनोद कश्यप 45 वर्षीय भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता और बजरंग दल से जुड़े थे. वे स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे और पहले बीडीसी चुनाव भी लड़ चुके थे. परिवार और समर्थक उन्हें इलाके में अच्छी पहचान वाला व्यक्ति बताते हैं.

और पढ़ें: भाजपा नेता की मौत पर देहरादून में भारी बवाल, इंटरनेट बंद, बुलडोजर एक्शन शुरू

आरोपी और पुलिस कार्रवाई

मृतक पक्ष ने गांव के पूर्व प्रधान असफाक के रिश्तेदारों समेत मोहम्मद इम्तियाज सहित अन्यों पर हमले का आरोप लगाया. पुलिस ने तीन नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर हत्या, दंगा व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया. चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन चला.

सांप्रदायिक रंग कैसे चढ़ा?

हत्या की खबर फैलते ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जमा हो गए. उन्होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने दून-पांवटा राजमार्ग जाम किया, आरोपियों के घरों पर पथराव और आगजनी की. कुछ लोगों ने इसे “मॉब लिंचिंग” बताया और समुदाय विशेष पर गंभीर आरोप लगाए.

प्रशासनिक उपाय

तनाव बढ़ने पर भारी पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया. इलाके को पुलिस छावनी बना दिया गया. अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गईं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

CCTV फुटेज और गवाहसीसीटीवी फुटेज में हमलावर लाठियों-डंडों के साथ दिखे. इसमें विनोद और उनके साथियों पर हमला साफ नजर आता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे गुस्सा और भड़का. पुलिस इसे जांच में शामिल कर रही है.

मौजूदा स्थिति

इलाका अभी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है. परिजन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव का अंतिम संस्कार टालने की बात कर रहे हैं. भाजपा विधायक मुन्ना चौहान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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