Karnataka Hindi News: भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के नेता प्रवीण नेत्तार की हत्या (Praveen Nettaru Murder Case) के मामले कर्नाटक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मंगलुरु के एडीजीपी ने बताया कि आज गुरुवार को सुबह करीब आठ बजे दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने तीन लोगों को धर दबोचा, जो इस हत्याकांड में शामिल थे. इससे पहले हमने हत्या की साजिश में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया था. अभी तक कुल दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

एडीजीपी ने आगे बताया कि कोर्ट ने आरोपियों की पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी. तीनों की कस्टडी मिलने के बाद हम गहन पूछताक्ष करने जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि इन सभी बातों को रिकॉर्ड में लाया जाएगा और इसके बाद मामले को एनआईए को सौंपेंगे.

Now, we're going to ask for Police custody & after obtaining custody of all 3 we are going to question them thoroughly. All these factors will be brought on record and after that, we will hand over the case to NIA. The order has already been issued in that regard: ADGP Mangaluru pic.twitter.com/1zdxCTVywp

