नई दिल्ली: भाजपा और कांग्रेस के बीच ट्विटर पर जंग जारी है. भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ताजा ट्वीट का जवाब रोचक तरीके से दिया है. भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने राहुल गांधी के ट्वीट का जबाव देते हुए थाईलैंड या चीन की यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित रहने, अपना ख्याल रहने की नसीहत दी है. ध्यान रहे कि राहुल गांधी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे कोरोना वायस से बचने के बारे में जानकारी दे रहे हैं. वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से शेयर किया था और कहा था, “देश जब आपातकाल से गुजर रहा है तो ऐसे समय में सोशल मीडिया एकाउंट्स पर देश का समय बर्बाद करने से बचें.” राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा था कि कोरोना वायरस की चुनौती पर हर भारतीय का ध्यान केंद्रित करें. उन्होंने साथ में एक वीडियो शेयर किया था.

Quit wasting India’s time playing the clown with your social media accounts, when India is facing an emergency. Focus the attention of every Indian on taking on the Corona virus challenge.

राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, “पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी और मसखरा शब्द का इस्तेमाल एक साथ हुआ हो. हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे की कोई भी वायरस, चाहे वह कोरोना हो या कांग्रेस, भारत पर प्रभाव न डाल सके. इसलिए चिंता मत करें और अपनी छुट्टियां मनाते रहें. थाईलैंड या चीन की यात्रा करें तो सुरक्षित रहें.”

Not the first time that words @rahulgandhi and clown were seen together.

Our PM will surely ensure that no virus, Corona or Congress can impact India. So please don’t worry & continue your vacation. Stay safe if travelling to Thailand again or China. https://t.co/cxVgYDl07C

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) March 3, 2020