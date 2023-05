160 वोट से जीत गई थी कांग्रेस उम्मीदवार, री-काउंटिंग में 16 वोट से जीत गया बीजेपी प्रत्याशी; कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

Karnataka Elections Result 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे लेकिन कुछ सीटों पर बीजेपी-कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. जयनगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सीके राममूर्ति ने कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को 16 मतों के मामूली अंतर से हरा दिया. बताया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी 160 वोट से जीत गई थी लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने रिकाउंटिंग करवा दी. रिकाउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस को 16 वोट से हरा दिया. कांग्रेस की उम्मीदवार सौम्या का कहना है कि राममूर्ति के पक्ष में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का किया गया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी मौके पर पहुंचे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रातभर जमकर हंगामा किया.

#WATCH | BJP’s CK Ramamurthy defeated Congress’ Sowmya Reddy by a narrow margin of 16 votes in the Jayanagar constituency; Congress workers held a protest as they alleged misuse of government machinery to favour Ramamurthy.#KarnatakaElectionResults2023 pic.twitter.com/I08HAzYJu3 — ANI (@ANI) May 14, 2023