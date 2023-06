‘सेंगोल’ पर BJP का ‘फर्जी’ दावा हुआ बेनकाब, सत्ता हस्तांतरण का हिस्सा नहीं था राजदंड : कांग्रेस

नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तमिलनाडु के एक मठ के प्रमुख के इंटरव्यू का हवाला देते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह ‘फर्जी’ दावा बेनकाब हो गया है कि ब्रिटिश शासन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड (सेंगोल) देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था.

रमेश ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित थिरुवावदुथुरै अधीनम मठ के प्रमुख के इंटरव्यू का उल्लेख किया और कहा कि जब नेहरू को राजदंड भेंट किया गया था तो उस समय न तो लॉर्ड माउंटबेटन और न ही चक्रवर्ती राजगोपालचारी मौजूद थे. नेहरू को उनके आवास पर 14 अगस्त, 1947 को यह राजदंड सौंपा गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर इस राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया. संसद में इसे स्थापित किए जाने से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पवित्र राजदंड को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दी गई ‘सोने की छड़ी’ कहकर उसे संग्रहालय में रख दिया और हिंदू परंपराओं की अवहेलना की.