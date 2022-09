नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के गुर्जर मुस्लिम समुदाय (Gujjar Muslim community) के नेता गुलाम अली (BJP’s Ghulam Ali) और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने बुधवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों नेताओं को अपने कक्ष में संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई.Also Read - UP में एक और नया दल, सुभासपा के विद्रोही नेता महेंद्र राजभर ने बनाई 'सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी'

एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. देब हाल ही में त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं, जबकि गुलाम अली को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है. देब ने हिंदी में शपथ ली जबकि गुलाम अली ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की.

राज्यसभा के सदस्य के रूप में गुलाम अली का शपथ लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था… यह संभवत: पहली बार है, जब जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली है.

Delhi | BJP’s Gulam Ali takes oath as an MP of Rajya Sabha, in the presence of Vice President and RS Chairman Jagdeep Dhankhar. pic.twitter.com/VBxCIRXBjc

— ANI (@ANI) September 28, 2022