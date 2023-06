कर्नाटक में बीजेपी ने बिजली दरों में वृद्धि, गोवध रोधी कानून के मुद्दे पर किया प्रदर्शन, CM सिद्दरमैया का पलटवार

Karnataka, BJP, Ccongress, Siddaramaiah: कर्नाटक में बीजेपी का बिजली दरों में वृद्धि (power tariff hike), गोवध रोधी कानून (Cow Slaughter Law) पर पुनर्विचार के कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है. गृह ज्योति योजना 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए पांच वादों में से एक है. राज्य में बिजली दरों में 2.89 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि करने और पशुपालन मंत्री के. वेंकटेश के कथित गाय विरोधी बयान के खिलाफ बीजेपी विरोध-प्रदर्शन कर रही है. विरोध-प्रदर्शन बेंगलुरु, मैसूरु और दावणगेरे सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है.

वहीं, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई चुनावी वादा पूरा नहीं किया और केवल कर्नाटक को लूटा. उन्होंने पूछा, बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है. उन्हें क्या नैतिक अधिकार हैं?

सिद्धरमैया ने दावा किया कि बीजेपी ने 10 घंटे मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफ करने और सिंचाई पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने आदि जैसे अपने किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं किया.