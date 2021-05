Black Fungus: कोरोना वायरस के साथ ही ब्लैक फंगस यानि Fungal infection Mucormycosis का कहर देश के कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है. बता दें कि कोरोना मरीजों में इस बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं और इस बीमारी में मरीज की आंखें निकालनी पड़ रही हैं, गले की हड्डी में संक्रमण बढ़ रहा है तो वहीं कई अस्पतालों में मरीजों की मौत शुरू हो गई है. इस ब्लैक फंगस में बढ़ते मामलों का ही असर है कि राजस्थान सरकार ने इस बीमारी को भी महामारी घोषित कर दिया है. जबकि तेलंगाना सरकार ने भी इस बीमारी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, अब राज्य में आने वाले हर केस की जानकारी देनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी. Also Read - Covid-19 Home Test Kit: अब COVISELF से 15 मिनट में खुद से कर लें कोरोना टेस्ट, कैसे...जानिए इसके बारे में सबकुछ

Fungal infection Mucormycosis is declared as notifiable disease under Epidemic Diseases Act 1897: Govt of Telangana

— ANI (@ANI) May 20, 2021