भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कर्नाटक दौरे पर हैं. इस दौरान राज्य की राजधानी बेंगलुरू में उनके ऊपर किसी ने काली स्याही फेंक दी. वीडियो में उनके पूरे मुंह पर स्याही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है. किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर स्याही फेंके जाने के बाद सभागार में अफरातफरी मच गई. वहां कुछ लोग एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए, जबकि बैकग्राउंड में मोदी-मोदी की आवाज सुनाई दे रही है.Also Read - 'केवल यूनिफॉर्म की है अनुमति' मंगलुरु में तेज होते हिजाब विवाद के बीच बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री

बेंगलुरू के हाई ग्राउंड पुलिस थाने ने एक बयान जारी करके बताया है कि उन्होंने राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकने के आरोप में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह पर उस समय काली स्याही फेंकी गई जब वह कर्नाटक के बेंगलुरू में एस स्थानीय चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई दे रहे थे. इस वीडियो में कर्नाटक के पूर्व किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर कैमरे के सामने पैसा मांगते हुए दिखे थे. Also Read - मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर 25 साल के विनोद की पीट पीटकर हत्या, पुलिस ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा

राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह यहां मीडिया को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि वह इसमें शामिल नहीं हैं और किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने उनसे बहस करना शुरू किया और फिर उन पर काली स्याही फेंक दी. Also Read - बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बम की सूचना से फैली सनसनी, पुलिस और CISF ने घंटों तक चलाया सर्च अभियान

#WATCH Black ink thrown at Bhartiya Kisan Union leader Rakesh Tikait at an event in Bengaluru, Karnataka pic.twitter.com/HCmXGU7XtT

— ANI (@ANI) May 30, 2022