चंडीगढ़: पंजाब के गुरदासपुर जिले के घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र बटाला में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें 19 लोग मारे गए और 25 से अधिक घायल हो गए. एक अधिकारी ने फोन पर आईएएनएस को बताया कि विस्फोट के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई इमारत से शवों को निकालने के लिए बचाव कर्मचारी जुटे हुए हैं. उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बटाला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो लाख और गंभीर रूप से घायल सात लोगों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है. साथ ही मामूली चोट वाले लोगों के लिए 25,000 रुपये मदद की घोषणा की है.

Punjab Chief Minister has announced an ex-gratia grant of Rs. 2 lakhs for the kin of the deceased and Rs 50,000 for the seven severely injured, who were referred to Amritsar Medical College. He has also announced Rs. 25,000 for those with minor injuries. https://t.co/i2CpoTsH0b

— ANI (@ANI) September 4, 2019