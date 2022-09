जम्मू-कश्मीर (J&K) के उधमपुर (Udhampur) के डोमेल चौक पर बुधवार रात करीब 10: 30 बजे एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली यात्री बस में विस्फोट (blast occurred in a parked bus) हो गया. दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.Also Read - PFI के खिलाफ NIA की कार्रवाई के बाद तमिलनाडु में कई स्थानों पर पेट्रोल बम फेंके गए, BJP, RSS कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को निशाना बनाया गया

#WATCH | J&K: A blast occurred in an empty passenger bus parked near a petrol pump at Domail Chowk in Udhampur at around 10:30 pm. Two persons were injured and have been shifted to the District hospital. Police & other agencies reached the spot.

(CCTV Visuals verified by Police) pic.twitter.com/3ESVXPdufP

