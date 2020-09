Delhi Metro Opening News: देश में जारी कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है. कोरोना महमारी के प्रसार को कम करने के लिए बीते मार्च महीने में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. इस कड़ी में आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने ब्लू और पिंक लाइन पर अपनी सेवा बहाल कर दी है. Unlock 4.0 के दिशा निर्देश जारी होने के बाद DMRC ने 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवा शुरू करने की बात की थी. Also Read - दिल्ली: 171 दिन बाद ब्ल्यू और पिंक लाइन पर कल से दौड़ेगी मेट्रो, जानिए क्या है पूरा प्लान

7 सितंबर को दिल्ली मेट्रो ने हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली (Yellow Line) की सेवा शुरू की थी. वहीं, इसके ठीक दो दिन बाद यानी आज से अब मेट्रो की ब्लू (Blue Line Metro) और पिंक लाइन (Pink Line Metro) पर भी सेवा बहाल हो गई है. हालांकि शुरुआत चरण में मेट्रो की टाइमिंग सुबह 7-11 और शाम 4-8 तक की होगी.

Noida: Metro train leaves from Noida Electronic City metro station as Delhi Metro Rail Corporation resumes services on Blue Line and Pink Line. pic.twitter.com/yNHuC9Rmqh — ANI UP (@ANINewsUP) September 9, 2020

मेट्रो के संचालन को दोबारा शुरू करने के लिए डीएमआरसी ने कोरोना वायरस से प्रसार को कम करने को लेकर तमाम एहतियात बरती है. बता दें कि ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो की सेवा 171 दिन बाद बहाल हुई है. कोरोना महामारी के कारण बीते 22 मार्च से ही दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो सेवा रोक दी गई थी.

The Blue and Pink lines resumed services today. Slowly and steadily, Delhi Metro will be back to take you places! #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/eG5JA1QM4w — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 9, 2020

बता दें कि ब्लू लाइन मेट्रो (द्वारका सेक्टर-21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली) और पिंक लाइन मेट्रो (मजलिस पार्क से शिव विहार) तक है. डीएमआरसी की तरफ से कहा गया है कि इन दोनों लाइनों पर सेवाएं सुबह सात से 11 बजे और शाम को 4 से रात 8 बजे तक ही उपलब्ध रहेंगी.

The graded resumption of metro services would be done linewise with specific timings in three stages as follows. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/8QgvgTCZCj — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 2, 2020

– शुरुआती चरण में मेट्रो प्रशासन ने सुबह चार घंटे यानी 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को चार घंटे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक मेट्रो चलाने का फैसला लिया है.

-12 सितंबर से मेट्रो की सभी लाइनों में ट्रेन पहले की तरह चलनी शुरू हो जाएंगी.

-यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि स्टेशन में टोकन जारी नहीं किए जाएंगे. यात्रियों को स्मार्ट कार्ड से ही एंट्री मिलेगी.

– जिन यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड हैं वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैश पेमेंट के जरिए कार्ड रिचार्ज नहीं किया जाएगा.

– मेट्रो प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेट्रो के अंदर सीट में स्टीकर लगाए हैं. जिस सीट में स्टीकर लगा होगा उसे खाली रखना है.

– स्टेशन पर और ट्रेन में मास्क लगाना अनिवार्य है. बिना मास्क के स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी.

– फिलहाल अभी किसी भी कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खोले जाएंगे.

– कोरोना काल में मेट्रो के रुकने के समय में भी बदलाव किया गया है अब हर एक स्टेशन में मेट्रो पहले से 10 सेकंड ज्यादा रुकेगी.