नई दिल्‍ली/ मुंबई: बॉलीवुड एक्‍टर अमिताभ बच्‍चन और उनके बेटे अभिषेक बच्‍चन के कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव होने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) उनके बंगले ‘जलसा’ को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया है. वहींं मुंबई पुलिस ने अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद नानावती अस्पताल और जुहू स्थित उनके दो बंगलों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है. अमिताभ और अभिषेक नानावती अस्पताल में भर्ती हैं. Also Read - Full Lockdown in Madhya Pradesh: कोरोना वायरस के चलते फिर से थमी मध्य प्रदेश की रफ्तार, राज्य में लागू हुआ टोटल लॉकडाउन

बता दें कि शनिवार को रात में एक्‍टर अमिताभ बच्‍चन और उनके बेटे अभिषेक बच्‍चन के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी. आज रविवार को सुबह बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों- कर्मचारियों की टीम ने बच्चन के घर 'जलसा' के बाहर कंटेनमेंट ज़ोन का बैनर लगा दिया है.

Maharashtra: Brihanmumbai Municipal Corporation officials put a banner outside 'Jalsa', the residence of actor Amitabh Bachchan in Mumbai, to define it as a containment zone.

Actor Amitabh Bachchan & son Abhishek Bachchan tested #COVID19 positive & both admitted to a hospital. pic.twitter.com/2xHxsmbjwQ

Actor Amitabh Bachchan & son Abhishek Bachchan tested #COVID19 positive & both admitted to a hospital. pic.twitter.com/2xHxsmbjwQ

