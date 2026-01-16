Hindi India Hindi

BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी चुनाव में किसे मिलेगी जीत? बीजेपी-शिवसेना गठबंधन और ठाकरे बंधुओं के बीच मुकाबला, परिणाम आज

BMC Election 2026 Results LIVE Updates: महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव परिणाम आज घोषित किए जाएंगे. इन चुनावों को राज्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के साथ अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

BMC Election 2026 Results LIVE: साल 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन और उसके बाद पूर्व सहयोगियों के बीच पैदा हुई कड़वाहट के चलते भाजपा मुंबई में अपना पहला महापौर नियुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. यहां जीत से भारत की वित्तीय राजधानी पर भाजपा की पकड़ और मजबूत हो जाएगी. उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है.

ऐतिहासिक रूप से बीएमसी पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से शिवसेना का मुख्य गढ़ रही है. बालासाहेब ठाकरे की विरासत को संरक्षित करने के लिए, शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया है.

एग्जिट पोल्स के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन उत्तर और दक्षिण भारत से आए प्रवासी मतदाताओं की पहली पसंद बनकर उभरा है. इसके अलावा, मराठा वोटों का बड़ा हिस्सा भी इस गठबंधन को मिलने की संभावना जताई गई है. वहीं, ठाकरे भाई मराठी और मुस्लिम वोटों को भी पूरी तरह एकजुट करने में नाकाम नजर आ रहे हैं. शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) गठबंधन पर इन वर्गों का भरोसा पूरी तरह बनता नहीं दिख रहा है.

महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव परिणाम से जुड़े हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

