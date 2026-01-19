  • Hindi
आपके शहर में नगर निगम है या नगर पालिका? जानिए दोनों के बीच का बड़ा फर्क

BMC Mayor Election: महाराष्ट्र में नगर निगम बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है. लेकिन क्या आपको पता है कि नगर निगम और नगर पालिका में क्या फर्क होता है? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं.

Published: January 19, 2026 10:55 PM IST
BMC Mayor Election: महाराष्ट्र में इन दिनों निकाय चुनावों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. मुंबई में 15 जनवरी को हुए चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाया है. इतना ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी (BMC) में भी पार्टी पहली बार मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है.

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर ये नगर निकाय चुनाव होते क्या हैं. जिनमें दो नाम ज्यादा सुनने को मिलते हैं, नगर निगम और नगर पालिका. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे.

पहले जानें स्थानीय निकाय क्या होता है?

देश मे शहरों और कस्बों के रोजाना के कामकाज की देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर एक सरकार रहती है, इसे ही स्थानीय निकाय कहा जाता है. जैसे पानी की नियमित रूप से सप्लाई, साफ-सफाई, पार्क की देखरेख की जिम्मेदारियां इन्हीं की रहती हैं. हालांकि कस्बा और शहर में नगर पालिका होगी या नगर निगम रहेगी, यह उस जगह के साइज पर निर्भर करता है.

समझें नगर निगम क्या होता है

नगर निगम मुख्य रूप से बड़े शहरों के लिए बनाया जाता है, जहां की आबादी 5 लाख या उससे अधिक है. ऐसे शहरों का इलाका भी बड़ा होता है, जिससे काम की जिम्मेदारी ज्यादा होती है और पूरा सिस्टम भी बहुत बड़ा रहता है.

मुंबई के अलावा भी दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, भोपाल जैसे बड़ी आबादी वाले शहर नगर निगम के भीतर आते है. नगर निगम कई वार्डों में विभाजित किया जाता है. हर वार्ड से एक जनता द्वारा पार्षद चुना जाता है और यही नगर निगम की बैठकों में भाग लेते हैं. जिसके मुखिया महापौर होते है, जिसे मेयर भी कहते है. यह पार्षद द्वारा और कुछ राज्यों में सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं.

सभी का पार्षद काम शहर के विकास के लिए बड़े निर्णय लेना, बजट पास करना और विकास के लक्ष्य तय करना है. साथ ही, हर शहर में नगर आयुक्त (Commissioner) भी होता है, जिसकी नियुक्त सरकार करती है. यह अधिकारी निगम के रोजाना के काम और विकास योजनाओं को लागू करता है. नगर निगम के आय के कई सोर्स है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का टैक्स, विज्ञापन टैक्स, पार्किंग फीस आदि.

जानें नगर पालिका क्या होती है?

नगर पालिका उन शहरों या कस्बों के लिए बनी है, जहां की जनसंख्या 1 लाख से लेकर 5 के बीच है. इसका इलाका नगर निगम की तुलन में छोटा रहता है. इसका मतलब है कि यह न बहुत छोटा कस्बा होता है और न ही बड़ा महानगर माना जाता है.

नगर निगम की तरह नगर पालिका भी वार्डों में विभाजित रहती है और हर वार्ड जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है. यहां के मुखिया को नगर पालिका अध्यक्ष कहते है. कई जगहों पर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करती है, और वही पूरे शहर के प्रशासन और विकास की जिम्मेदारी संभालता है. नगर पालिका के काम भी लगभग वही होते हैं, जैसे सफाई व्यवस्था, सड़कें बनवाना, पानी की सप्लाई और स्ट्रीट लाइट बस इनका दायरा नगर निगम के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है.

