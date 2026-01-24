  • Hindi
कौन होगा BMC का अगला मेयर? रेस में इन 8 महिला पार्षदों के नाम, ऐसे करेगी BJP फैसला

BMC Next Mayor: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के मेयर बनने की मुहर लग चुकी है. शहरी विभाग के लॉटरी परिणाम के बाद यह तय हो चुका है कि मेयर सामान्य वर्ग की महिला पार्षद बनेगी. इसमें भी 8 महिलाओं के नाम के कयास लग रहे हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में...

Who will be mumbai next mayor
कौन होगा मुंबई का अगला मेयर? बीजेपी ने 8 महिला पार्षदों के नाम आगे किेए

BMC new mayor: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के निकाय संपन्न हो चुके हैं. इस चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मिली बहुमत से मेयर बनने की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है. वहीं, किस प्रत्याशी को मेयर चुना जाएगा, इसके लिए शहरी विकास विभाग ने एक लॉटरी आयोजन किया. इस लॉटरी के परिणाम के अनुसार BMC की मेयर, सामान्य वर्ग की कोई महिला पार्षद चुनी जाएगी. लॉटरी द्वारा सीट आरक्षित होने के बाद भी मेयर बनाने के लिए पार्टी ने आठ महिला पार्षदों के नाम आगे किए. इन 8 महिला पार्षदों में से मेयर कौन होगी, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है.

इन 8 महिला पार्षदों में कड़ी टक्कर

शहरी विभाग के लॉटरी के बाद यह तय हो चुका है कि मेयर जनरल केटेगरी की महिला पार्षद ही बन सकती है. इसमें ऋतु तावड़े, तेजस्वी घोषालकर, अलका केलकर,  हर्षिता नार्वेकर, राजश्री श्रीवाडकर, प्रीति साटम, योगिता कोहली और शीतल गंभीर हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में विस्तार से…

  1. ऋतु तावड़े: ऋतु तावड़े मेयर पद की दौड़ में अग्रणी उम्मीदवारों में से एक हैं. मराठा समुदाय से हैं. उन्होंने घाटकोपर (वार्ड 132) से दूसरी बार जीत हासिल की है. हालांकि, उनका पूर्व में कांग्रेस में होना एक राजनीतिक चुनौती बन सकता है.
  2. तेजस्वी घोषालकर: तेजस्वी घोषालकर दहिसर से 10,755 वोटों के भारी अंतर से जीती हैं. मेयर पद की दौड़ की सबसे युवा और प्रभावी उम्मीदवार हैं. वे शिवसेना (UBT) से भाजपा में शामिल हुई थीं. पूर्व विधायक विनोद घोषालकर की बहू और अभिषेक घोषालकर की पत्नी होने के नाते उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है.
  3. अलका केलकर: तीन बार की पार्षद अलका केलकर पार्टी की सबसे वरिष्ठ उम्मीदवारों में से एक हैं. वे पूर्व में बीएमसी में उप-महापौर (Deputy Mayor) रह चुकी हैं. वार्ड 98 (बांद्रा-खार) से अपनी चौथी जीत के साथ वे सबसे अनुभवी चेहरा मानी जा रही हैं.
  4. हर्षिता नार्वेकर: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की भाभी हर्षिता नार्वेकर ने दक्षिण मुंबई के वार्ड 225 से जीत दर्ज की है. उन्हें नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव और मंत्रालय जैसे प्रमुख इलाकों के सौंदर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है.
  5. राजश्री श्रीवाडकर: सायन (वार्ड 172) से तीसरी बार पार्षद चुनी गई राजश्री मुंबई बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव भी हैं. वे अपनी सक्रियता और वरिष्ठता के कारण चर्चा में बनी रहती हैं. मूलतः रत्नागिरी की रहने वाली राजश्री एक पशु प्रेमी के रूप में भी जानी जाती हैं.
  6. प्रीति साटम: गोरेगांव से दूसरी बार चुनी गई प्रीति साटम का उपनगरीय क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है. वे महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य भी हैं, जो उनके प्रशासनिक अनुभव को दर्शाता है.
  7. योगिता कोहली: मलाड से दूसरी बार पार्षद चुनी गई योगिता कोहली भी मेयर पद की दौड़ में भाजपा का एक प्रमुख चेहरा हैं. स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ और संगठनात्मक क्षमता उन्हें एक योग्य उम्मीदवार बनाती है.
  8. शीतल गंभीर: शीतल गंभीर भी मेयर पद की इस महत्वपूर्ण रेस में शामिल हैं और अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण दावेदारों की सूची में जगह बनाए हुए हैं.

ऐसे करेगी BJP फैसला

महाराष्ट्र मेयर चुनाव में बीजेपी तकरीबन 40 वर्षों के बाद से बहुमत हासिल की है. ऐसे में पार्टी किसी भी नाम पर मुहर लगाने से पहले महिला नेत्री की नेतृत्व कौशल, संगठनात्मक कार्य और पार्षदों के बीच में संतुलन बनाने की क्षमता पर भी गौर करेगी.

