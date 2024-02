Hemant Soren के घर से बरामद BMW कार उनकी नहीं, सामने आया असली मालिक का नाम; ED ने किया तलब

Jharkhand News Today: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं. जांच एजेंसी ने उन्हें 31 जनवरी को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. झारखंड के पूर्व सीएम की गिरफ्तारी से पहले ED ने उनके दिल्ली वाले घर पर भी छापा मारा था. इस दौरान ED ने कई दस्तावेजों के साथ-साथ एक BMW कार भी जब्त की थी. शुरुआत में बताया जा रहा था कि BMW हेमंत सोरेन का है.. हालांकि अब इसके असली मालिक का पता चल गया है. यह BMW किसी और की नहीं, बल्कि हाल के दिनों में इनकम टैक्स रेड के बाद सुर्खियों में आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू (Who Is Dhiraj Sahu) का है.

Enforcement Directorate summons Congress MP Dhiraj Sahu on February 10, in former Jharkhand CM Hemant Soren case. The luxury car which was seized by ED from Soren’s Delhi residence was allegedly been given by Dhiraj Sahu.

— ANI (@ANI) February 8, 2024