Amit Shah On Board Exams: कोरोनावायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन चल रहा है. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. ऐसे में छात्र और अध्यापक बोर्ड एग्जाम्स को लेकर आशंकित हैं. लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं. Also Read - Cyclone Amphan Update: शाम तक 'विनाशकारी' हो सकता है 'अम्फान', भारी बारिश की चेतावनी, जल्द बैठक करेंगे PM

इसमें कहा गया है कि देश में 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी पर नए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए ये आदेश जारी किया गया है. Also Read - CBSE Board Exam 2020 Date Sheet: सीबीएसई ने जारी किया कक्षा 10 वीं, 12 वीं की शेष परीक्षाओं की डेटशीट, यहां जानें पूरी डिटेल

Taking into consideration the academic interest of large number of students, it has been decided to grant exemption from the lockdown measures to conduct Board examination for classes 10th & 12th, with few conditions like social distancing, face mask etc, for their safety. pic.twitter.com/P4ULsmbPVv

— Amit Shah (@AmitShah) May 20, 2020