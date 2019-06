नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश के घने वन वाले पर्वतीय क्षेत्र में 10 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए एएन-32 परिवहन विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत हो चुकी है. वायुसेना ने गुरुवार को बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स दुर्घटना स्थल से बरामद हो गया है और यह दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद करेगा. वायुसेना इस दुर्घटना की जांच (कोर्ट ऑफ इनक्वायरी) का आदेश पहले ही दे चुकी है. हाल के बरसों में किसी सैन्य विमान की यह सबसे भीषण दुर्घटना है.

12,000 फुट की ऊंचाई पर विमान का मलबा देखा था

रूस निर्मित एएन-32 विमान तीन जून को असम के जोरहाट से चीन की सीमा के पास मेंचुका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जा रहा था. तभी उड़ान भरने के करीब 33 मिनट बाद उसका रडार से संपर्क टूट गया. वायुसेना के एक हेलिकॉप्टर ने मंगलवार को सियांग और शी-योमी जिलों की सीमा पर स्थित गाट्टे गांव के पास 12,000 फुट की ऊंचाई पर विमान का मलबा देखा था.

8 दिनों तक व्यापक खोज अभियान चलाया था

विमानों और हेलि‍कॉप्टरों के बेड़े और जमीनी बलों ने आठ दिनों तक व्यापक खोज अभियान चलाया था. वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि बचावकर्मियों की टीम के आठ सदस्य दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की तलाश में गुरुवार को दुर्घटनास्थल पर पहुंचे. दुर्भाग्य से इस दुर्घटना में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा.

प्‍लैन हादसे में इनकी जान गई

प्‍लैन क्रैश में विंग कमांडर जी एम चार्ल्स, स्कवाड्रन लीडर एच विनोद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एल आर थापा, एम के गर्ग, आशीष तंवर और सुमित मोहंती, वारंट ऑफिसर के.के. मिश्रा, सार्जेंट अनूप कुमार, कॉरपोरल शेरीन, एलएसी (लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन) एस के सिंह, एलएसी पंकज और गैर-लड़ाकू राजेश कुमार एवं पुताली की जान चली गई.

