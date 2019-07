मंगलुरू. कैफे कॉफी डे (CCD) के संस्थापक और कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ (VG Siddhartha) का शव आखिरकार मिल गया. मेंगलुरू की जिस नेत्रावती नदी में कूदकर सिद्धार्थ ने जान दी थी, उसी के किनारे से बुधवार को पुलिस ने उनका शव बरामद किया. समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक वीजी सिद्धार्थ का शव मेंगलुरू के हुइगे बाजार के पास नेत्रावती नदी के किनारे से बरामद हुआ है. मेंगलुरू पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने मीडिया को बताया कि बुधवार की सुबह पुलिस ने नदी से शव बरामद किया.

बिजनेस ट्रिप पर गए थे कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ, बीच रास्ते से ही हुए लापता

पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल के मुताबिक नेत्रावती नदी से शव मिलने के बाद पुलिस ने यह सूचना वीजी सिद्धार्थ के परिजनों को दी. नदी से बरामद किए गए शव की पहचान के लिए पुलिस उसे लेकर वेलनॉक हॉस्पिटल चली आई. पाटिल ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच अभी जारी रखेगी. पुलिस की जांच टीम मामले की तह तक जाएगी. इससे पहले मंगलवार को वीजी सिद्धार्थ के रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की. सिद्धार्थ के लापता होने के कुछ देर बाद यह खबर आई थी कि एक कार ड्राइवर ने उन्हें नेत्रावती नदी में छलांग लगाते देखा था. इन खबरों की पड़ताल शुरू ही हुई थी कि इस बीच वीजी सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया एक कथित पत्र भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आत्महत्या जैसे कारणों के उत्पन्न होने की जानकारी दी है.

Mangaluru Police Commissioner Sandeep Patil: We found the body early morning today. It needs to be identified, we have already informed the family members. We are shifting the body to Wenlock Hospital. We will continue further investigation. #Karnataka pic.twitter.com/bViP94Mpit

— ANI (@ANI) July 31, 2019