Body Spray brand ‘Layer Shot’ Ads: बॉडी स्प्रे ब्रांड ‘लेयर शॉट’ ने कथित रूप से ‘सामूहिक बलात्कार को बढ़ावा देने’ के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना के घेरे में आए अपने विवादास्पद विज्ञापनों के लिए माफी मांग ली है. गुजरात स्थित एडजेविस वेंचर के स्वामित्व वाले लेयर शॉट ने कहा कि उसके दोनों विज्ञापन ‘उचित और अनिवार्य अनुमोदन के बाद’ ही प्रसारित किए गए थे. हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाने या आहत करने का नहीं था. लेयर शॉट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, “हमारा कभी किसी की भावनाओं को आहत करने या किसी भी महिला की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने या किसी तरह की संस्कृति को बढ़ावा देने का इरादा नहीं रहा है.” कंपनी ने अपने विज्ञापनों के लिए माफी मांगते हुए कहा, “इनकी वजह से कुछ लोगों या समुदायों के बीच रोष पैदा होने की शिकायतों को देखते हुए हम क्षमा मांगते हैं.”Also Read - विवादित टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा को धमकी मिलने पर दर्ज की गई FIR, तेजी से जांच शुरू

इसके साथ ही उसने कहा कि अपने सभी मीडिया भागीदारों को उसने चार जून से तत्काल प्रभाव से दोनों विज्ञापनों के प्रसारण को रोकने के लिए सूचित कर दिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब से कहा था कि वे लेयर शॉट के विज्ञापनों को अपने सोशल मीडिया मंच से हटा दें. विज्ञापन क्षेत्र के नियामक एएससीआई ने भी लेयर शॉट के विवादास्पद विज्ञापनों को यह कहते हुए निलंबित करने का निर्देश दिया था कि यह आक्रामक विज्ञापन के खिलाफ उसकी आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है. Also Read - दिल्ली में 21 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद, अरेस्ट हुआ शख्स बोला- मेरे मम्मी-पापा भी यही करते थे

क्या है इस विज्ञापन है

टीवी के कई चैनल्स पर इसके दो एड दिखाए जा रहे हैं. ये दोनों एड Layer Shot परफ्यूम के हैं. एड में है कि – एक लड़की एक लड़के के साथ कमरे में बैठी है, तभी चार लड़के आते हैं और लड़की के साथ बैठे लड़के से कहा- शॉट तो मारा होगा, इस पर लड़का कहता है कि हाँ. फिर वो चार लड़के कहते हैं कि अब हमारी बारी है. लड़के के साथ बैठी लड़की डरे सहमें तरीके से लड़कों को देखती है. इतने में ही लड़के वहां रखा ‘शॉट’ परफ्यूम उठा लेते हैं और लड़की की जान में जान आती है. Also Read - Layer Shot Ads: 'शॉट कौन मारेगा' वाले स्प्रे के विज्ञापन पर रोक, महिला आयोग ने कहा- रेप को मिल रहा बढ़ावा

How does this kind of ads get approved, sick and outright disgusting. Is @layerr_shot full of perverts? Second ad with such disgusting content from Shot.@monikamanchanda pic.twitter.com/hMEaJZcdmR

— Rishita💝 (@RishitaPrusty_) June 3, 2022