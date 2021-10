Bofors guns deployed in a forward area along the LAC in Arunachal Pradesh, News: इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में एलएसी के लगे इलाके में बोफोर्स तोपों की भी तैनाती कर दी है. भारत ने यह कदम अरुणाचल प्रदेश सेक्टर के सामने के क्षेत्र में चीन ने अपनी तरफ अंदरूनी इलाकों में सेना की तैनाती और सैन्य अभ्यास बढ़ाया है. एक कमांडर ने बताया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी अत्यंत उच्च स्तर की है. भारत ने क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए इसी के अनुसार योजनाएं तैयार की हैं.Also Read - Good news: भारत में जल्‍द लौटेगा हाई सैलरी का दौर, 2022 में कर्मचारियों को मिलेगा अच्‍छा इंक्रीमेंट, र‍िपोर्ट

आतंकियों के खिलाफ अंतिम वार की तैयारी! पुंछ में सेना की लोगों को सलाह- घर में रहें क्योंकि...

बता दें कि सीमा पर चीन की तरफ कुछ क्षेत्रों में नए गांव स्थापित किए हैं और भारत ने अपनी अभियानगत रणनीति में इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि आवासों को सैन्य उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पूर्वी क्षेत्र में 1,300 किलोमीटर से अधिक लंबी एलएसी पर भारतीय सेना की अभियानगत तैयारियों को देख रहे कमांडर ने यह भी कहा कि उसकी माउंटेन स्ट्राइक कोर अब पूरी तरह अभियान संचालन में है और इसने अन्य इकाइयों के साथ प्रामाणिक और एकीकृत प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

बता दें पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद भारत ने सामरिक लाभ हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के साथ ही एलएसी पर सैनिकों की समग्र तैनाती बढ़ा दी थी. सेना दूर से संचालित विमानों के बेड़े का उपयोग कर क्षेत्र में एलएसी पर दिन और रात निगरानी भी कर रही है. इजराइल निर्मित हेरॉन ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा पर्वतीय क्षेत्र में एलएसी पर चौबीसों घंटे निगरानी कर रहा है और कमान एवं नियंत्रण केंद्रों को महत्वपूर्ण डेटा एवं चित्र भेज रहा है. ड्रोन के साथ ही भारतीय सेना की विमानन शाखा ने क्षेत्र में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर रुद्र की तैनाती की है, जिससे क्षेत्र में इसका मिशन और तीव्र हुआ है.