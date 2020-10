Kangana Ranaut:कंगना रनौत ने फिर विवादित ट्वीट किया है और इसबार उन्होंने मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को खून का प्यासा बताया है. हालांकि, अपने ट्वीट में वे दो गलतियां भी कर गईं, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है. पहली गलती उन्होंने ये की है कि उन्होंने महातिर को मलेशिया का राष्ट्रपति बता दिया, फिर 3 मिनट बाद उन्हें जब अपनी गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली और इसे सुधारने की कोशिश की. लेकिन इस दौरान उन्होंने महातिर को मलेशिया का प्रधानमंत्री बताने की भूल कर दी, Also Read - कंगना रनौत ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस से कहा-'महाराष्ट्र के पप्पूप्रो' क्या बहुत याद आती है...जानिए वजह

ये हैं कंगना के दोनों ट्वीट, जिसमें उन्होंने की हैं गलतियां

कंगना ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था, "यह आदमी खून का प्यासा लगता है। क्या मूर्खतापूर्ण लॉजिक है? इस हिसाब से तो अतीत के नरसंहार को देखते हुए हिंदुओं के पास क्रिश्चियंस और मुस्लिमों को मारने का अधिकार है? एक देश के राष्ट्रपति होते हुए वे बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं…हैरत है."

This man seems blood thirsty, what is this stupid analogy? So based on this analogy Hindus have the right to kill Christians and Muslims for the massacres of the past? Being the president of a nation he speaks so stupidly….SHOCKING !!! #FranceBeheading #franceattack https://t.co/w6g37vJgjA

