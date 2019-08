नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को बम रखने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि किसी अज्ञात शख्त से फोन करके सूचना दी कि टर्मिनल 2 पर बम रखा गया है. इस पर पुलिस ने सभी जगह सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि कही से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ.

Sanjay Bhatia, DCP (Airport): A person called up Delhi airport terminal-2 and said he had placed a bomb at the airport. He later denied when police identified him. Police is still carrying out a search as a precautionary measure. pic.twitter.com/Z251d90sC3

— ANI (@ANI) August 12, 2019