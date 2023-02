Manipur: इम्फाल में सनी लियोनी के फैशन शो स्थल के पास शक्तिशाली बम धमाका हुआ

इंफाल: मणिपुर (Manipur) की राजधानी इंफाल (Imphal) में फैशन शो के आयोजन स्थल के पास आज शनिवार को एक शक्तिशाली विस्फोट (powerful explosion) हुआ, जिसमें एक्ट्रेस सनी लियोन (Sunny Leone) रविवार को शामिल होने वाली थीं. धमाका कार्यक्रम स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर शनिवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब हुआ. पुलिस ने कहा, “कानून और व्यवस्था बनाए रखने” के लिए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है.

हालांकि, मणिपुर की राजधानी के हट्टा कांगजीबंग इलाके में हुई इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटनास्थल पर पुलिस और जांच टीमें मौजूद हैं.