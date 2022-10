जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से नापाक आतंकी साजिश का खुलासा हुआ. सुरक्षा बलों को बांदीपोरा रोड के पास अहस्टिंगो इलाके में एक IED मिला है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने इस IED विस्फोटक को प्लांट किया था, ताकि जब भारतीय जवान इस रास्ते से गुजरे तो विस्फोट किया जा सके. हालांकि, सुरक्षाबलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और IED का पता चल गया. फिलहाल, IED को डिफ्यूज करने और उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा.Also Read - जम्मू कश्मीर: सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, IED बरामद कर काम किया तमाम

#WATCH | Bomb Disposal Squad neutralises IED detected on Bandipora-Sopore road between Badyara and Kanbathi villages in Bandipora district of Jammu & Kashmir

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/xSpFhzZCLQ

— ANI (@ANI) October 15, 2022