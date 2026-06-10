अहमदाबाद और गांधीनगर में बम विस्फोट की धमकी, RSS कार्यालय और सीएम ऑफिस निशाने पर

Bomb Threat: अलग-अलग ईमेल आईडी से बम धमाकों की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं. इससे हड़कंप मच गया है.

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(बम धमाकों की धमकी के कई मेल मिले हैं, जिसमें सीएम कार्यालय को भी निशाना बनाने की बात कही गई है. photo credit, IANS, for representation only)

Bomb Threat: गुजरात में मुख्यमंत्री (CM) कार्यालय और आरएसएस कार्यालय में विस्फोट करने की धमकी दी गई है. अलग-अलग ईमेल आईडी से बम धमाकों की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिसमें अहमदाबाद और गांधीनगर में स्थित बड़े ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है. सरकारी ऑफिस और प्रतिष्ठित संस्थानों को उड़ाने की अज्ञात लोगों की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट हो गई हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और आरएसएस ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण दफ़्तरों को धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साइबर क्राइम टीम इस बात का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच कर रही है कि ये ईमेल कहां से आए और इनके पीछे कौन है.

एक खास समय का जिक्र

जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें एक खास समय का ज़िक्र करके डर फैलाने की कोशिश की गई है. अज्ञात शख्स ने मेल भेजा कि एएमसी (AMC) कार्यालय को रात 3:11 बजे विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री (CM) कार्यालय को रात 1:11 बजे विस्फोट करने की धमकी दी गई. इसके बाद आरएसएस (RSS) कार्यालय को शाम 5:11 बजे विस्फोट करने उड़ाने का मेल आया है.

अगले चार महीने का प्लान !

10 जून से 30 सितंबर के बीच विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट करने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं.

इमारत खाली कराई गई

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) के ऑफिस को धमकी मिली है. दानापीठ में मौजूद इस इमारत को बम से उड़ाने की धमकी मिली. धमकी मिलने के बाद बिल्डिंग को खाली करा लिया गया. पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंचीं. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारियों के ऑफिस इसी बिल्डिंग में हैं.

उधर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऐसी ही एक घटना घटी. एक पाकिस्तानी नंबर से टॉवर चौक को बम से उड़ाने की धमकी मिली. मिलने पर पुलिस अलर्ट हो गई. तीन घंटे तक पुलिस ने कॉलर से संपर्क बनाए रखा और बम स्क्वॉड ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला. अंत में कॉलर इस घटना को मजाक बताया है.