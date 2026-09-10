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टॉयलेट में बम है...धमकी मिलने के बाद इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, 133 यात्री थे सवार

बम दी धमकी मिलने के बाद प्लेन को आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया. वहां सिक्योरिटी एजेंसियों ने केबिन, सीटों, कार्गो और पैसेंजर्स के सामान की जांच की. शुरुआती जांच में प्लेन से कोई संदिग्ध चीज या विस्फोटक नहीं मिला है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 10, 2026, 9:00 PM IST
टॉयलेट में बम है...धमकी मिलने के बाद इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, 133 यात्री थे सवार
इंडिगो की फ्लाइट ने लखनऊ से गुरुवार शाम 4:17 बजे उड़ान भरी. उड़ान के दौरान क्रू मेंबर को विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर अंग्रेजी में ‘बम’ लिखा था.

इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में गुरुवार (10 सितंबर 2026) को बम की धमकी मिली. ये फ्लाइट यूपी की राजधानी लखनऊ से सऊदी अरब के दम्माम जा रही थी. बम की धमकी मिलने के बाद फ्लाइट की गुजरात के अहमदाबाद शहर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.प्लेन में 133 यात्री सवार थे. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर टर्मिनल-2 ले जाया गया. फिर बम स्क्वॉड ने फ्लाइट की तलाशी ली. हालांकि, बम या विस्फोटक चीज बरामद नहीं हुई है.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट ने लखनऊ से गुरुवार शाम 4:17 बजे उड़ान भरी. उड़ान के दौरान क्रू मेंबर को विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर अंग्रेजी में ‘बम’ लिखा था. लखनऊ से गुरुवार शाम 4:17 बजे उड़ान भरी और इसे शाम 5:43 बजे अहमदाबाद में सुरक्षित उतारा गया. सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग हुई.

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सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक, पायलट ने करीब के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी. मैसेज मिलते ही अहमदाबाद एयरपोर्ट ने सभी इमरजेंसी सर्विस को एक्टिव कर दिया था. प्लेन की लैंडिंग होते ही इसमें सवार सभी 113 पैसेंजर्स को उतारकर एयरपोर्ट बस से टर्मिनल तक सुरक्षित पहुंचाया गया.

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31 अगस्त को भी सऊदी अरब के दम्माम से दिल्ली आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में भी बम की धमकी मिली थी. इसके बाद फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. इस फ्लाइट के क्रू मेंबर को टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिस पर Bomb लिखा था.

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इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बम स्क्वॉड ने ली तलाशी

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद, फायर ब्रिगेड, CISF, बम स्क्वॉड और अन्य रेस्क्यू टीमों ने प्लेन को घेर लिया था. सुरक्षा अधिकारियों और टेक्नीकल टीमों ने प्लेन के हर कोने, कार्गो होल्ड और सीटों की जांच की. हालाकि, जांच में प्लेन से कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां ​​इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि यह धमकी भरा नोट किसने और किस मकसद से छोड़ा था.

पहले भी मिल चुकी बम की धमकी

इससे पहले भी भारत की फ्लाइट में वॉशरूम से बम धमकी वाले नोट मिलने के मामले सामने आ चुके हैं. मई 2024 में दिल्ली-वडोदरा एअर इंडिया फ्लाइट के वॉशरूम में टिश्यू पेपर पर ‘बम’ लिखे होने से हड़कंप मचा था, लेकिन तलाशी में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली थी.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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