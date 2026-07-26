पत्नी की सैलरी पति से ज्यादा तो नहीं मिलेगा गुजारा-भत्ता, हाईकोर्ट ने US में 8700 डॉलर कमाने वाली महिला की अर्जी की खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

Bombay High Court maintenance ruling: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहकर हर महीने 8700 डॉलर, लगभग 8 लाख रुपये, कमाने वाली महिला की 1 लाख रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा-भत्ते की मांग खारिज कर दी. अदालत ने टिप्पणी की कि पति से अधिक कमाने वाली पत्नी सिर्फ विदेश में रहने का खर्च ज्यादा होने के आधार पर भत्ते का दावा नहीं कर सकती.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/bombay-high-court-dismissed-interim-plea-filed-by-a-woman-earning-8700-dollar-in-us-know-full-story-8484361/ Copy

पति से ज्यादा कमाती है पत्नी? क्या मिलेगा गुजारा-भत्ता (इमेज AI से बनाई गई है)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिका में रह रही महिला की 1 लाख प्रतिमाह अंतरिम गुजारा-भत्ते की मांग पूरी तरह खारिज कर दी,

महिला न्यू जर्सी में रहकर हर महीने लगभग 8700 डॉलर, करीब ₹8 लाख, कमाती है, जो उसके पति की आय से ज्यादा है,

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल विदेश में रहने की ऊंची लागत का हवाला देकर भत्ते का दावा नहीं किया जा सकता,

अदालत ने आईटी उद्योग में बढ़ती अनिश्चितता और AI के कारण पति की जॉब सिक्योरिटी पर लटकी तलवार को भी फैसले का आधार बनाया,

Bombay HC Maintenance case: वैवाहिक विवादों में गुजारा-भत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि यदि पत्नी की आय पति की तुलना में काफी अधिक है, तो वह केवल विदेश में रहने की ऊंची लागत का हवाला देकर पति से अंतरिम गुजारा-भत्ता पाने की हकदार नहीं हो जाती. जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की पीठ ने अमेरिका के न्यू जर्सी में रह रही एक भारतीय महिला की याचिका को खारिज कर दिया. महिला ने अपने पति से 1 लाख रुपये प्रतिमाह अंतरिम गुजारा-भत्ता दिलाने की मांग की थी.

अमेरिका में पत्नी की 8 लाख सैलरी

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पेश किए तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता महिला साल 2011 से अमेरिका (US) में रह रही है और नई दिल्ली स्थित आईटी सोल्यूशंस सर्विसेज कंपनी मार्क इन्फोटेक में कार्यरत है. महिला की मंथली इनकम लगभग 8,700 डॉलर, भारतीय मुद्रा में करीब 8 लाख रुपये, है, जो उसके पति की कमाई से अधिक है. पति भी आईटी क्षेत्र में काम करता है. पत्नी का तर्क था कि अमेरिका में रहने और जीवन-यापन का खर्च भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे पति से वित्तीय सहायता यानि गुजारा-भत्ता मिलना चाहिए.

‘विदेश में रहने का खर्च भत्ते का आधार नहीं बन सकता’

हालांकि, हाईकोर्ट ने महिला की इस दलील को सिरे से नकार दिया. पीठ ने कहा कि केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वहां रहने का खर्च ज्यादा है, स्वतः ही अंतरिम गुजारा-भत्ता मांगने का वैध आधार नहीं बनता. अदालत ने माना कि महिला खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और अपने पति से बेहतर स्थिति में है.

AI से नौकरियों पर खतरा

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वर्तमान IT इंडस्ट्री की अनिश्चितताओं पर भी गंभीर टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि आईटी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दायरा लगातार फैल रहा है. अदालत ने कहा कि AI के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आईटी कर्मचारियों की नौकरियों पर लगातार खतरा बना रहता है. ऐसे में पति की जॉब सिक्योरिटी पर भी अनिश्चितता की तलवार लटकी हुई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

फैमिली कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी महिला की अंतरिम गुजारा-भत्ते की अर्जी को खारिज कर दिया था, हालांकि पति को मुकदमे के खर्च के तौर पर 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया था. महिला ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में दंपति का बड़ा बच्चा पिता की कस्टडी में है, जबकि छोटा बच्चा मां के साथ रह रहा है. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए महिला की याचिका पूरी तरह खारिज कर दी.