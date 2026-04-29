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बॉम्बे HC ने 'Ego फाइट' बताकर पहले 2046 तक टाला 90 साल की महिला का केस, अब पलटा अपना ही आदेश
करीब 90 साल की महिला और उनकी बेटी ने दक्षिण मुंबई की एक हाउसिंग सोसायटी के मैनेजमेंट के कुछ लोगों के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था. यह मामला करीब एक दशक से चल रहा था. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें मानहानि के केस को 2046 तक टाल दिया गया था. 28 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने इस केस को शिकायतकर्ता के Ego की लड़ाई बताते हुए नाराजगी जताई थी और केस की सुनवाई अगले 20 साल के लिए टाल दी थी. कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि दूसरे पक्ष की ओर से माफी की पेशकश के बावजूद 90 साल की शिकायतकर्ता लंबे समय से चल रहे इस मानहानि केस को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थीं.
29 अप्रैल को शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने मामला दोबारा रखते हुए आदेश में संशोधन की मांग की. इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना आदेश बदल दिया. अब इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई 2026 तय की गई है.
क्या है पूरा मामला?
करीब 90 साल की महिला और उनकी बेटी ने दक्षिण मुंबई की एक हाउसिंग सोसायटी के मैनेजमेंट के कुछ लोगों के खिलाफ 20 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया था. यह मामला करीब एक दशक से चल रहा था. 20 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था कि यह केस खत्म किया जा सकता है, अगर दूसरा पक्ष बिना शर्त माफी मांग ले.
महिला ने ठुकराई माफी की पेशकश
28 अप्रैल की सुनवाई में मैनेजमेंट कमेटी के लोग माफी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन शिकायतकर्ता महिला केस खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुईं. उन्होंने माफी की पेशकश ठुकरा दी थी.
जज ने आदेश में क्या कहा था?
28 अप्रैल को हुई सुनवाई में जस्टिस जितेंद्र जैन ने नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा था, “यह मामला उन मामलों में से है, जहां पक्षकारों के जीवन के अंतिम चरण में उनका आपसी अहंकार अदालत की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है. इसके कारण कोर्ट उन मामलों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, जो वास्तव में ज्यादा जरूरी हैं.”
जस्टिस जितेंद्र जैन ने कहा था, “हाईकोर्ट पहले भी कह चुका है कि यह विवाद बिना शर्त माफी से खत्म हो सकता है, लेकिन करीब 90 साल की शिकायतकर्ता केस आगे बढ़ाने पर अड़ी हुई हैं.”
पुराने आदेश में कोर्ट का सख्त अंदाज़
जस्टिस जितेंद्र जैन ने 28 अप्रैल के अपने आदेश में यह भी लिखा कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सिवाय इसके कि यह मामला अगले 20 साल तक नहीं सुना जाना चाहिए. इसे साल 2046 में लिस्ट किया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सिर्फ इस आधार पर कि पक्षकार वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिक हैं, इस मामले को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी.
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