Bond Tokenization Summit 2026: टोकन बनाना ही काफी नहीं, असली चुनौती है कानून और निवेशकों की सुरक्षा; एक्सपर्ट ने बताया पूरा रोडमैप

Bond Tokenization Summit 2026: बॉन्ड टोकनाइजेशन को वित्तीय बाजार का अगला बड़ा बदलाव माना जा रहा है, लेकिन डिजिटल टोकन तैयार कर देना इस प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव नहीं है. इसके बाद कानूनी मान्यता, ट्रेडिंग, निवेशकों की सुरक्षा, कस्टडी और साइबर सुरक्षा जैसे कई सवाल सामने आते हैं. ज़ी बिज़नेस बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट 2026 में एक्सपर्ट्स ने इन्हीं चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की.
9 सितंबर को मुंबई में आयोजित इस समिट में वित्त, नीति और तकनीक से जुड़े दिग्गजों ने बॉन्ड टोकनाइजेशन और रियल-वर्ल्ड एसेट्स यानी RWA टोकेनाइजेशन की संभावनाओं पर विचार किया. चर्चा का एक बड़ा मुद्दा यह रहा कि डिजिटल बॉन्ड को प्रयोगशाला या सीमित सैंडबॉक्स से निकालकर वास्तविक बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए.
STOEX के CEO सुदीप चटर्जी ने कहा कि सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग यानी STOs ने एसेट जारी करने की प्रक्रिया को काफी व्यवस्थित बनाया है. हालांकि, केवल टोकन तैयार होने से डिजिटल एसेट के लिए पूरा बाजार तैयार नहीं हो जाता. इसके लिए एक व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्पष्ट नियमों की जरूरत होगी.
उन्होंने सिंगापुर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी MAS के प्रोजेक्ट गार्डियन के तहत टोकनाइज़्ड एसेट्स को लेकर कई सैंडबॉक्स इस्तेमाल किए गए. इन परीक्षणों से ये साबित हुआ कि ब्लॉकचेन लेजर पर टोकनाइज़्ड बॉन्ड जारी करना तकनीकी तौर पर संभव है. लेकिन इसके साथ सेकेंडरी मार्केट में बिखराव जैसी समस्याएं भी सामने आईं.
चटर्जी के मुताबिक डिजिटल बॉन्ड के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि टोकन बनने के बाद उसका इस्तेमाल और कारोबार किस तरह होगा. इसके लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर काम करना जरूरी है. पहली चुनौती ट्रेडिंग और लिक्विडिटी की है. डिजिटल टोकन को पारंपरिक और डिजिटल एक्सचेंज पर लिस्ट करना और वहां पर्याप्त कारोबार सुनिश्चित करना आसान नहीं होगा.
दूसरा मुद्दा संपत्ति की सुरक्षा का है. निवेशकों और संस्थानों के डिजिटल एसेट को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत और संस्थागत-स्तर की कस्टडी व्यवस्था बनानी होगी. तीसरा पहलू सेटलमेंट और ऑनबोर्डिंग है. अलग-अलग देशों के निवेशकों को कानूनी तरीके से नेटवर्क से जोड़ने.
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