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Book Pressure Or Broken Spirit More Than 14000 Students Lost Their Lives In 2024 According To An Ncrb Report

किताबों का दबाव या टूटता मन? 2024 में 14 हजार से ज्यादा छात्रों ने गंवाई जान, NCRB की रिपोर्ट

NCRB के नए आंकड़ों ने छात्र मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 2024 में 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पढ़ाई का दबाव, अकेलापन और मानसिक तनाव बड़ी वजह बन रहे हैं.

Student Suicide Cases in 2024: देश में छात्रों के बीच बढ़ता मानसिक दबाव अब गंभीर सामाजिक चिंता बनता जा रहा है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में भारत में 14,488 छात्रों ने आत्महत्या की. ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और पिछले साल की तुलना में करीब 4.3 प्रतिशत ज्यादा है.

चौंकाने वाली बात ये है कि जहां देश में कुल आत्महत्या के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, वहीं छात्रों के बीच ये संख्या लगातार बढ़ती रही. रिपोर्ट बताती है कि बीते 10 सालों में छात्र आत्महत्याओं में 62 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. 2015 में ये संख्या 8,934 थी, जो अब बढ़कर 14 हजार के पार पहुंच चुकी है.

केवल पढ़ाई के दबाव का मामला नहीं

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केवल पढ़ाई के दबाव का मामला नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य संकट का संकेत भी है. बच्चों और युवाओं के सामने आज करियर, प्रतियोगिता, सोशल मीडिया, पारिवारिक अपेक्षाएं और भविष्य को लेकर भारी तनाव मौजूद है. कई छात्र अपनी परेशानी खुलकर किसी से साझा नहीं कर पाते, जिससे हालात और गंभीर हो जाते हैं.

दिल्ली के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश के मुताबिक, कई मामलों में छात्र लंबे समय तक डिप्रेशन, एंग्जायटी या भावनात्मक तनाव से जूझते रहते हैं, लेकिन समय रहते उनकी पहचान नहीं हो पाती. उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में मजबूत काउंसलिंग सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की बेहद जरूरत है.

रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या करने वाले छात्रों में लड़कों की संख्या ज्यादा रही. 2024 में 7,669 पुरुष छात्रों और 6,819 महिला छात्रों ने जान गंवाई. राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा छात्र आत्महत्या के मामले सामने आए. इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा.

शिक्षा स्तर के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं. सबसे ज्यादा मामले दसवीं तक पढ़ने वाले छात्रों में दर्ज हुए. इसके बाद आठवीं और बारहवीं स्तर के छात्रों की संख्या रही. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किशोरावस्था में मानसिक दबाव तेजी से बढ़ता है और इसी उम्र में भावनात्मक सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

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क्या रही आत्महत्यों की सबसे बड़ी वजह?

रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि परिवार से जुड़े विवाद और तनाव आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह रहे. बीमारी, नशे की लत और भावनात्मक अकेलापन भी प्रमुख कारणों में शामिल हैं. परीक्षा में असफलता के मामले कुल आंकड़ों में कम जरूर दिखे, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पढ़ाई और करियर का दबाव अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है.

शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संगठनों का कहना है कि अब स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य को पढ़ाई जितनी ही गंभीरता से लेने की जरूरत है. छात्रों को केवल अच्छे नंबर लाने की मशीन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. उन्हें सुरक्षित माहौल, भावनात्मक समर्थन और खुलकर बात करने का मौका मिलना बेहद जरूरी है.