Booster Dose: भारत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक यानी बूस्टर डोज़ लगाई जायेगी. बूस्टर डोज़ लगाने का अभियान 10 अप्रैल से शुरू होगा. बूस्टर डोज़ निजी टीकाकरण केंद्रों (Private Vaccination Centers) पर लगाई जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 18 साल से अधिक आयु के लोग अपने नजदीकी किसी भी प्राइवेट टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज़ लगवा सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन (Booster Dose Registration India) कराना होगा.Also Read - भारत बायोटेक ने कहा- कोवैक्सीन के संबंध में WHO की कार्रवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने संभावित चौथी लहर (Corona Vaccine Fourth Wave) से पहले ये बड़ा कदम उठाया है. माना जा रहा है कि चौथी लहर अगले चार महीनों में आ सकती है. इससे पहले ही जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवाई हैं, उनके लिए सरकार ने बूस्टर डोज़ लगवाये जाने का प्रावधान शुरू करने का फैसला किया है. Also Read - 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बड़ी खबर, कोवोवैक्स को टीकाकरण अभियान में शामिल करने की सिफारिश

Precaution doses to be now available to 18+ population group from 10th April at private vaccination centres: Ministry of Health

