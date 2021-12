Vaccine Guidelines: देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron) के खतरों के बीच नए केस ने कई राज्यों में रफ्तार पकड़ ली है. कोरोना के बढ़ते खतरों को तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में शनिवार को 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रीकॉशन डोज दिए जाने का भी ऐलान किया था. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा था कि 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग एहतियाती खुराक (Booster Dose) ले सकते हैं, जो दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं. उधर, केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्रीकॉशन डोज के तौर पर तीसरी डोज लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है.Also Read - Corona Vaccine For Children: एक जनवरी से कराएं रजिस्ट्रेशन, तीन जनवरी से होगा वैक्सीनेशन, जानिए पूरी गाइडलाइंस

#COVID19 | All persons aged 60yrs&above with co-morbidities will not be required to produce/submit any certificate from the doctor, at the time of administration of precaution dose: Union Health Ministry

सरकार की तरफ से जारी किये गए नए नियमों में कहा गया है कि बुजुर्गों को एहतियाती डोज के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट या प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना पड़ेगा.

Personnel to be deployed in Election Duty in poll-bound States will also be included in the category of frontline workers (FLWs), the Ministry of Health and Family Welfare said in an official statement.

