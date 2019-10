भुज: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गुजरात में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट हरामी नाला क्रीक क्षेत्र से मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली पांच पाकिस्तानी नौकाएं जब्त की हैं. शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि कच्छ जिले के निकट क्रीक क्षेत्र से शुक्रवार रात 10 बजकर 45 मिनट के करीब एकल इंजन वाली पांच नौकाएं जब्त की गईं.

Border Security Force, Gujarat: BSF seized 5 Pakistan

fishing boats during a special operation in Harami Nullah area y'day at about 2245 hours. A thorough search operation of the area has been launched&the search operation is still underway. Till now nothing suspicious recovered. pic.twitter.com/vfCS2k1Kso

