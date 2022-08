ट्विटर पर बॉलीवुड के बाद अब अमेजन को बॉयकॉट करने की मुहिम ने तेजी पकड़ ली है. जन्माष्टमी के मौके पर राधा-कृ्ष्ण की आपत्तिजनक तस्वीरें बिक्री के लिए डालने के बाद लोगों का गुस्सा इस ई-कॉमर्स साइट पर फूटा. हिंदू संगठनों ने तो इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. हिंदू जनजागृति समिति के अनुसार राधा-कृष्ण की आपत्तिजनक पेंटिंग अमेजन के अलावा एक और ई कॉमर्स साइट पर बेची जा रही है. समिति ने पुलिस के पास अमेजन के अलावा दूसरी साइट की शिकायत भी दर्ज कराई है. विरोध बढ़ने पर इस पेंटिंग को ई-कॉमर्स साइटों ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है.Also Read - कलाकारों को सोशल मीडिया स्टार बनाने में सौरव कुमार का बड़ा हाथ, आप भी ऐसे बन सकते हैं आत्मनिर्भर

मामला सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अमेजन के खिलाफ लोगों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया. हैरानी की बात ये है कि आपत्तिजनक पेंटिंग्स को जन्माष्टमी के मौके पर जन्माष्टमी सेल के नाम पर बेचा जा रहा था. हिंगू संगठन की शिकायत है कि सिर्फ पेंटिग को साइट से हटा लेने से खाना पूर्ति नहीं होगी. इस तरह की पेटिंग्स बेचने वालों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी. Also Read - Finnish PM Video Viral: फिनलैंड की पीएम सना मारिन के वायरल वीडियो से मचा हंगामा, बोलीं-आओ, करा लो टेस्ट

यह पहला मौका नहीं है जब अमेजन किसी प्रोडेक्ट के चलते लोगों की नाराजगी झेल रहा हो, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं. कभी हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों वाली स्लीपर तो कभी टॉयलेट कवर को लेकर भी हंगामा होता रहा है. Also Read - Donald Trump: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने FBI पर लगाया बड़ा आरोप- मेरे तीन पासपोर्ट चुरा लिए गए, ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा

Amazon and Exotic India are selling an obscene painting of Lord Krishna with Radha.

To demand the removal of this painting and to protest as well as boycott such companies.

All devout Hindus are requested to contribute in this Dharmakarya#BoycottAmazon pic.twitter.com/2LiQXBhGQQ

— jayantha k. s (@gowdajayantha1) August 19, 2022