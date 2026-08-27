दो परीक्षाओं का झंझट खत्म! BPSC TRE-4 में अब होगी एक ही परीक्षा, बिहार सरकार का बड़ा फैसला

BPSC TRE-4 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब TRE-4 की परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार 27 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. इससे पहले TRE-4 में PT और Mains के दो चरणों में परीक्षा होने की बात कही गई थी. इसको लेकर छात्र लगातार अपनी मांग उठा रहे थे. सरकार ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब एकल परीक्षा कराने का फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर शुरू से गंभीर रही है. उन्होंने बताया कि TRE-4 में अब एक ही परीक्षा होगी और ‘एक अभ्यर्थी, एक परिणाम’ के मामले में नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति बनाने का भी फैसला किया है. यह समिति छात्रों की शिकायतों और परीक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी विचार करेगी.
सरकार की ओर से परीक्षा सुधार के लिए बनने वाली कमेटी की अध्यक्षता पटना हाई कोर्ट के जज करेंगे. छात्र भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपनी शिकायत और सबूत इस कमेटी के सामने रख सकेंगे. इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट और फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ और ‘विद्यार्थी सहयोग शिविर’ भी शुरू किए हैं. सरकार का कहना है कि इन माध्यमों से छात्रों की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के अंदर किया जा रहा है.
सरकार ने TRE-4 के साथ कई दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी फैसले किए हैं. इसमें लाइब्रेरियन की भर्ती जल्द शुरू करना, संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले अंक और वेटेज के लिए अलग कोटे पर कमेटी बनाना और बिहार की भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू करना शामिल है. भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर उसका पालन करने की बात भी कही गई है. साथ ही प्रश्न पत्र, OMR शीट और उत्तर पुस्तिका से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ाने पर भी काम होगा.
सरकार ने BPSC से जुड़ी AEDO, सेनेटरी और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है. इसकी जांच EOU करेगी. वहीं, 70वीं BPSC और 1799 दारोगा भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों को भी परीक्षा सुधार कमेटी के सामने रखा जाएगा. सरकार ने कहा है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. TRE-4 में एक परीक्षा का फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग कर रहे थे.
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