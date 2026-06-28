झारखंड के 9 गांवों में मासूमों पर टूटा ब्रेन मलेरिया का कहर, 48 घंटे में 20 से अधिक बच्चे अस्पताल में भर्ती, तीन की मौत

संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नौ गांवों में विशेष निगरानी, स्क्रीनिंग और चिकित्सा अभियान शुरू कर दिया है. कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है और अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 28, 2026, 12:38 PM IST
ब्रेन मलेरिया से बच्चों की जान पर संकट (image AI)
ब्रेन मलेरिया से बच्चों की जान पर संकट (image AI)
  • झारखंड के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया के कारण 48 घंटे में तीन बच्चों की मौत हो गई.
  • 20 से अधिक मरीज, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं, एमजीएम अस्पताल में भर्ती हैं.
  • स्वास्थ्य विभाग ने नौ गांवों में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और चिकित्सा अभियान शुरू किया है.
  • लोगों से तेज बुखार और बेहोशी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील की गई है.

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया तेजी से फैल रहा है. पिछले 48 घंटे में तीन बच्चों की मौत और 20 से अधिक मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. IANS की खबर के मुताबिक, ब्रेन (सेरेब्रल) मलेरिया के कहर से प्रभावित गांवों में लगातार नए मरीज मिल रहे हैं, जबकि जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 से अधिक मरीजों को भर्ती कराया गया है, जिनमें कई बच्चों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. संक्रमण के इस भयावह रूप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पोटका के नौ गांवों में विशेष निगरानी, बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और चिकित्सा अभियान तेज कर दिया है. जिला सर्विलांस पदाधिकारी असद ने बताया कि मानसून की शुरुआत के साथ ही पोटका प्रखंड के नौ गांवों में मलेरिया और सेरेब्रल मलेरिया के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने इस बीमारी से कुछ बच्चों की मौत की पुष्टि की है. इस बीमारी से अब तक जिन बच्चों की मौत हुई है, उनमें पीएमश्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की सातवीं कक्षा की छात्रा लख्खी सरदार, दौड़दोड़िया गांव का आठ वर्षीय राहुल सरदार और कंदर गांव की आठ वर्षीय सुबोला सरदार शामिल हैं. इसके अलावा, मृतका सुबोला सरदार की एक वर्षीय बहन खुशबू सरदार भी इस गंभीर संक्रमण की चपेट में है, जिसे नाजुक हालत में एमजीएम अस्पताल के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीआईसीयू) में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.

600 से अधिक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हुई

स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही सघन स्क्रीनिंग के दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तीन छात्राओं और आदिम जनजाति सबर समुदाय की नौ माह की एक बच्ची समेत 14 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान की गई है. प्रभावित गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जहां अब तक 600 से अधिक ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है.

लक्षण के बावजूद सही उपचार नहीं

इस बीच, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मृत छात्रा लख्खी सरदार के इलाज में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में पोटका स्थित एक निजी क्लीनिक को प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है. जांच में सामने आया कि छात्रा में ब्रेन मलेरिया के स्पष्ट लक्षण होने के बावजूद उसे इसके अनुरूप सही उपचार नहीं दिया गया था. प्रशासन ने क्लीनिक संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.

दवाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय टीम ने पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया. टीम ने वहां संसाधनों की कमी पाए जाने पर नाराजगी जताई और अतिरिक्त स्प्रे पंप, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट और आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में ‘मास फीवर सर्वे’ और घर-घर स्क्रीनिंग के साथ-साथ मच्छरजनित रोग नियंत्रण अभियान को युद्धस्तर पर तेज कर दिया है.

चिकित्सा अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे तेज बुखार, कंपकंपी, सिरदर्द, उल्टी, बेहोशी या दौरे जैसे लक्षण दिखाई देने पर जरा भी लापरवाही न बरतें और तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं. इसके साथ ही ग्रामीणों को मच्छरदानी का नियमित उपयोग करने, पूरी बांह के कपड़े पहनने और घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की सख्त सलाह दी जा रही है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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