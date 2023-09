Ramesh Bidhuri की बढ़ेंगी मुश्किलें? BSP सांसद पर कमेंट को लेकर BJP ने भेजा कारण बताओ नोटिस

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा है. BJP ने पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा (JP Nadda) के निर्देश पर सांसद रमेश बिधूड़ी (Who Is Ramesh Bidhuri) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया. रमेश बिधूड़ी (Ramesh Bidhuri Video) ने BSP सांसद दानिश अली को चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) पर लोकसभा में चर्चा के दौरान BSP सांसद दानिश अली (BSP MP Danish Ali) को आतंकवादी कह दिया था.

BJP issues show cause notice to party MP Ramesh Bidhuri on instruction of party president JP Nadda for his use of unparliamentary language against BSP MP Danish Ali: Sources pic.twitter.com/bT5JDhclCB

— ANI (@ANI) September 22, 2023