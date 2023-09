Breaking: जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, सेना ने 3 आतंकी मार गिराए; आर्मी कमांडर बोले- पाकिस्तान को सफल नहीं होने देंगे

राजौरी/जम्मू: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के राजौरी में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को मार गिराया. इससे जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के सुदूरवर्ती गांव में तीन दिन से जारी अभियान के दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ भुठभेड़ में दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए. सुदूरवर्ती नारला गांव में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया. गोलीबारी में सेना का एक जवान और सेना की श्वान इकाई की छह वर्षीय मादा लैब्राडोर केंट भी शहीद हो गई, जबकि तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) (जम्मू क्षेत्र) मुकेश सिंह ने कहा कि बुधवार को मुठभेड़ में एक और आतंकवादी को मार गिराया गया. अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद सुरक्षा बलों ने राजौरी शहर से 75 किलोमीटर दूर इलाके के चारों ओर पूरी रात मजबूत घेराबंदी की और सुबह आस-पास के इलाकों में तलाशी बढ़ा दी गई. उन्होंने बताया कि रात में रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही जिससे स्थानीय निवासियों में भय बना रहा. स्थानीय निवासी क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा चौकी की मांग कर रहे हैं.

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पतराडा इलाके के वन क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया और दो लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद कुछ गोलियां चलाईं. दोनों संदिग्ध अंधेरे और घने जंगल की आड़ में भाग निकले. वे अपने पीछे एक बैग, कुछ कपड़े और अन्य सामान छोड़ गए जिन्हें खोजी दलों ने बरामद कर लिया. किश्तवाड़ जिले के शहीद राइफलमैन रवि कुमार के लिए बुधवार तड़के राजौरी में सेना चौकी में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया.