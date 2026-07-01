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Breaking News Today 01 July: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा- ट्रेलर से टकराई बस, 2 बच्चों समेत 7 की मौत

Breaking News Today 01 July: राजस्थान के दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रेल से एक बस जाकर भिड़ गई. इस टक्कर के बाद बस में आग लग गई, जिससे 7 लोगों की मौत की खबर है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 1, 2026 8:00 AM IST
Breaking News Today
ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 01 July 2026 Aaj Ki Taja Khabar: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के दौसा के करीब एक बस ट्रेलर से जा टकराई, जिसमें 7 लोगों को मौत की खबर है. यह भीषण हादसा बुधवार तड़के हुआ. बताया जा रहा है कि इस बस में 39 यात्री सवार थे और यह हरिद्वार से इंदौर जा रही थी. मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है. टक्कर इतनी भीषण की हादसे जगह कई शवों के चीथड़े सड़क पर बिखर गए.

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस की टीमें पर मौके पर पहुंची और उन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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