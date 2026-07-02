Breaking News Today 02 July: ओडिशा में लागू हुई ‘वीबी-जी राम जी’ योजना

Breaking News Today 01 July 2026: भारत और जापान अपने द्विपक्षीय संबंधों में गुरुवार को एक और एतिहासिक मोड़ देंगे. दोनों देश एक-दूसरे के साथ मिलकर अपने साझा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं. इस सिलसिले में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत यात्रा पर हैं. गुरुवार को हैदराबाद हाउस में वह और प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
दूसरी ओर राम मंदिर दान चोरी मामले पर आज अयोध्या बार असोसिएशन फैजाबाद के सभी वकील आज अयोध्या राम जन्मभूमि थाना पहुंचेंगे. यहां ये सभी दान चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे. बार असोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा के नेतृत्व में 12 बजे अधिवक्तागण यहां पहुचेंगे.
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ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘वीबी- जी राम जी’ अधिनियम को बृहस्पतिवार को पूरे ओडिशा में लागू किया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. विकसित भारत– रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) को विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थानीय सांसदों, विधायकों, जिलाधिकारियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की मौजूदगी में शुरू किया गया. इनपुट: PTI
महाराष्ट्र सूचना का अधिकार (आरटीआई) नियम, 2026 में आवेदन शुल्क बढ़ाने और पहचान का सबूत अनिवार्य करने जैसे कई बदलाव प्रस्तावित थे, लेकिन उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद स्थगित कर दिया गया. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नए नियमों का विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि अगर आरटीआई नियमों में किये गये बदलाव वापस नहीं लिए गए, तो वह पांच जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. इन बदलावों में यह शर्त भी शामिल थी कि हर आवेदन में सिर्फ एक ही विषय होना चाहिए.
Breaking News Today 02 July: OTT और सोशल मीडिया के अश्लील कॉन्टेंट पर रोक को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केन्द्र सरकार, ओटीटी और नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा प्लेटफार्म और गूगल को नोटिस जारी किया था.
Breaking News Today 02 July: अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो चुका है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान ‘बम-बम भोले’ और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों की गूंज ने माहौल मंत्रमुग्ध कर दिया.