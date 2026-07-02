Breaking News Today 02 July: ओडिशा में लागू हुई ‘वीबी-जी राम जी’ योजना

Breaking News Today 02 July: जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं. वह यात्रा के दूसरे दिन आज हैदराबाद में प्रधानमंत्री से मुलकात करेंगी.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 2, 2026, 11:51 PM IST
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Breaking News Today 01 July 2026: भारत और जापान अपने द्विपक्षीय संबंधों में गुरुवार को एक और एतिहासिक मोड़ देंगे. दोनों देश एक-दूसरे के साथ मिलकर अपने साझा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं. इस सिलसिले में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत यात्रा पर हैं. गुरुवार को हैदराबाद हाउस में वह और प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

दूसरी ओर राम मंदिर दान चोरी मामले पर आज अयोध्या बार असोसिएशन फैजाबाद के सभी वकील आज अयोध्या राम जन्मभूमि थाना पहुंचेंगे. यहां ये सभी दान चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे. बार असोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा के नेतृत्व में 12 बजे अधिवक्तागण यहां पहुचेंगे.

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  • Jul 2, 2026 11:51 PM IST

    ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ‘वीबी- जी राम जी’ अधिनियम को बृहस्पतिवार को पूरे ओडिशा में लागू किया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. विकसित भारत– रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) को विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थानीय सांसदों, विधायकों, जिलाधिकारियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की मौजूदगी में शुरू किया गया. इनपुट: PTI

  • Jul 2, 2026 10:39 PM IST

  • Jul 2, 2026 8:05 PM IST

    मुंबई के साकीनाका मैनहोल हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है. लापरवाही सामने आने के बाद BMC ने वार्ड अफसर समेत चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई हो सकती है.

  • Jul 2, 2026 4:39 PM IST
    महाराष्ट्र सूचना का अधिकार (आरटीआई) नियम, 2026 में आवेदन शुल्क बढ़ाने और पहचान का सबूत अनिवार्य करने जैसे कई बदलाव प्रस्तावित थे, लेकिन उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद स्थगित कर दिया गया. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नए नियमों का विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि अगर आरटीआई नियमों में किये गये बदलाव वापस नहीं लिए गए, तो वह पांच जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. इन बदलावों में यह शर्त भी शामिल थी कि हर आवेदन में सिर्फ एक ही विषय होना चाहिए.
    (इनपुट: IANS)
  • Jul 2, 2026 4:14 PM IST

    बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वॉड जांच में जुट गए. पुलिस ईमेल भेजने वाले और उसके मकसद का पता लगा रही है.

  • Jul 2, 2026 10:46 AM IST

    Breaking News Today 02 July: गुरुवार को दिल्ली-NCR पहुंचा मानसून, मौसम विभाग ने कर दी पुष्टि- दक्षिण पश्चिम मानसून आज सुबह दिल्ली पहुंच गया. यहां पहुंच कर उसने अपनी पहली फुहार से शहर को भिगो दिया.

  • Jul 2, 2026 10:37 AM IST
    Breaking News Today 02 July: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी समकक्ष साने ताकाइची से की मुलाकात, ताकाइजची का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत.
  • Jul 2, 2026 9:14 AM IST

    Breaking News Today 02 July: OTT और सोशल मीडिया के अश्लील कॉन्टेंट पर रोक को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केन्द्र सरकार, ओटीटी और नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा प्लेटफार्म और गूगल को नोटिस जारी किया था.

  • Jul 2, 2026 8:51 AM IST

    Breaking News Today 02 July: अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो चुका है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान ‘बम-बम भोले’ और ‘हर हर महादेव’ के जयकारों की गूंज ने माहौल मंत्रमुग्ध कर दिया.

  • Jul 2, 2026 8:48 AM IST

    ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में आज तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 10 बागी विधायक चुनाव आयोग की पूर्ण बेंच से मिलेंगे.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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