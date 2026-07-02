Breaking News Today 02 July: आज हैदराबाद हाउस में PM मोदी की जापानी PM से मुलाकात

Breaking News Today 01 July 2026: भारत और जापान अपने द्विपक्षीय संबंधों में गुरुवार को एक और एतिहासिक मोड़ देंगे. दोनों देश एक-दूसरे के साथ मिलकर अपने साझा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं. इस सिलसिले में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत यात्रा पर हैं. गुरुवार को हैदराबाद हाउस में वह और प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
दूसरी ओर राम मंदिर दान चोरी मामले पर आज अयोध्या बार असोसिएशन फैजाबाद के सभी वकील आज अयोध्या राम जन्मभूमि थाना पहुंचेंगे. यहां ये सभी दान चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे. बार असोसिएशन अध्यक्ष कालिका मिश्रा के नेतृत्व में 12 बजे अधिवक्तागण यहां पहुचेंगे.
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