LIVE

Breaking News Today 03 July: आज से अमरनाथ यात्रा शुरू, होर्मुज पर ईरान ने दी अमेरिका को चेतावनी

Breaking News Today 03 July: अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है. पहलगाम के नुनवान बेस कैम्प से पहला जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गया. उधर ने ईरान ने अमेरिका को धमकाया है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दखल देने की कोशिश की उस पर तेज और निर्णायक कार्रवाई करेंगे.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/breaking-india-news-live-today-03-july-amarnath-yatra-begins-today-iran-warns-usa-on-hormuz-strait-8464057/ Copy

ब्रेकिंग न्यूज @प्रतिकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 03 July 2026: हिंदुओं की पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा आज 3 जुलाई (शुक्रवार) से शुरू हो गई. यह यात्रा 31 अगस्त तक यानी कुल 60 दिनों तक चलेगी. इस यात्रा का पहला जत्था पहलगाम के नुनवान बेस कैम्प से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ. उधर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष सीजफायर के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है.

ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की दखल देता है तो उस पर तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा. ईरान की मुख्य सैन्य कमान खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वॉर्टर ने उसे यह चेतावनी देते हुए कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कोई मनमर्जी करने की जगह नहीं है, बल्कि यह ईरान की निर्विवाद संप्रभुता वाला क्षेत्र है.

इसके अलावा आप देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय-समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.