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Breaking News Today 1 April: जंग के बीच ट्रंप का बड़ा यू-टर्न, बोले- '2-3 हफ्तों में पीछे हट जाएगी सेना'

Breaking News Today 1 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और भीषण होती जा रही है. ईरान ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 18 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है.

Published date india.com Published: April 1, 2026 6:42 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Breaking News Today 1 April: जंग के बीच ट्रंप का बड़ा यू-टर्न, बोले- '2-3 हफ्तों में पीछे हट जाएगी सेना'

Breaking News Today 1 April: खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, ईरान ने अब अपना रुख सैन्य ठिकानों से मोड़कर अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत की ओर कर लिया है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने मंगलवार (31 मार्च 2026) को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनके नेताओं को निशाना बनाया गया, तो वे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 18 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों पर जवाबी कार्रवाई करेंगे.

IRGC के अनुसार, ये कंपनियां इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं. निशाने पर ली गई सूची में ये दिग्गज शामिल हैं- गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एपल, मेटा, एनवीडिया, ओपनएआई, एंथ्रोपिक, इंटेल, डेल, एचपी, सिस्को, आईबीएम, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, बोइंग.

इशाकी की मौत का लेंगे बदला

इस धमकी के पीछे का मुख्य कारण हाल ही में हुआ एक हवाई हमला है. IRGC ने पुष्टि की है कि अमेरिकी-इजरायली हमले में उनके ब्रिगेडियर जनरल जमशेद इशाकी की मौत हो गई है. इशाकी, जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के सलाहकार थे, पिछले साल से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में थे. ईरान अब उनकी मौत का बदला इन कंपनियों के जरिए लेने की योजना बना रहा है.

कॉर्पोरेट जगत में बढ़ा असुरक्षा का माहौल

ईरान का आरोप है कि ये आईटी और एआई कंपनियां ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. माइक्रोसॉफ्ट और एपल जैसी कंपनियों के संयुक्त अरब अमीरात (दुबई और अबू धाबी) में बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं. ईरान की इस सीधी धमकी ने अब इन क्षेत्रों में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों और व्यावसायिक ढांचों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है.

भारत में बढ़े गैस के दाम

वहीं जंग के बीच खड़े हुए गैस संकट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारत में आज यानी बुधवार (1 अप्रैल 2026) को कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इससे पहले 1 मार्च को भी 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

इस मौजूदा संकट ने भारत को होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया है. इसके परिणामस्वरूप, होटलों और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल संस्थानों को होने वाली LPG आपूर्ति में शुरुआती तौर पर कटौती की गई है, क्योंकि अधिकारियों ने घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता दी है.

आईपीएल 2026 में आज दिल्ली बनाम लखनऊ

खेल की बात करें तो आईपीएल 2026 के पांचवें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. लखनऊ और दिल्ली के बीच इस लीग में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है.

Live Updates

  • Apr 1, 2026 7:26 AM IST
    चेक बाउंस के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछ्ली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया था.
  • Apr 1, 2026 7:25 AM IST
    मध्यप्रदेश के भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में जजों ने विवादित परिसर के ख़ुद निरीक्षण का फैसला लेते हुए 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई की बात कही थी. मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि उन्हें ASI की रिपोर्ट पर अपनेएतराज दाखिल करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला.
  • Apr 1, 2026 7:25 AM IST

    आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026, बुधवार, 1 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में आधिकारिक तौर पर घोषित करना है.

  • Apr 1, 2026 7:24 AM IST

    भारत आज यानी 1 अप्रैल से अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना शुरू करेगा, जो देश में जनसांख्यिकीय और घरेलू डेटा एकत्र करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगी. इसका पहला चरण, जिसे ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना’ के नाम से जाना जाता है, आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा, और इसमें आवास तथा घरों से संबंधित जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

  • Apr 1, 2026 7:24 AM IST

    वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 3 बजे जेपीसी की बैठक, लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों को बुलाया गया.

  • Apr 1, 2026 7:23 AM IST

    कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा बुधवार, 1 अप्रैल, को असम के नजीरा, तिंगखोंग और खोवांग में जनसभाओं को संबोधित करेंगी.

  • Apr 1, 2026 7:23 AM IST

    कांग्रेस सुबह 10.30 बजे संसद के बाहर FCRA संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन करेगी.

  • Apr 1, 2026 7:23 AM IST

    PM नरेंद्र मोदी असम के बिश्वनाथ ज़िले के बेहाली शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. वे अरुणाचल के पापुम पारे ज़िले में डोनी पोलो हवाई अड्डे पर उतरेंगे और फिर असम के लिए रवाना होंगे.

  • Apr 1, 2026 7:22 AM IST

    दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की अंतिम कीमत 2078.50 रुपये होगी, जबकि 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर की कीमत 549 रुपये (रिफिल) होगी.

  • Apr 1, 2026 7:17 AM IST

    वेस्ट एशिया में काम कर रही US कंपनियों के खिलाफ ईरान की धमकी के बारे में पूछे जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “उन्होंने (ईरान ने) उन्हें (वेस्ट एशिया में काम कर रही अमेरिकन कंपनियों को) क्या धमकी दी? उन्होंने उन्हें कैसे धमकी दी? क्या उन्होंने कहा कि वे उन्हें उड़ा देंगे? क्या वे उन पर हमला करेंगे? वे ऐसा नहीं करने वाले हैं. वे उन पर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करने वाले हैं. उनमें से ज़्यादातर लोग (ईरानी लीडरशिप) पहले ही मर चुके हैं.”

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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