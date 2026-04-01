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Breaking News Today 1 April: जंग के बीच ट्रंप का बड़ा यू-टर्न, बोले- '2-3 हफ्तों में पीछे हट जाएगी सेना'
Breaking News Today 1 April 2026 Aaj Ki Taja Khabar: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और भीषण होती जा रही है. ईरान ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 18 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है.
Breaking News Today 1 April: खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, ईरान ने अब अपना रुख सैन्य ठिकानों से मोड़कर अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत की ओर कर लिया है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने मंगलवार (31 मार्च 2026) को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनके नेताओं को निशाना बनाया गया, तो वे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 18 प्रमुख अमेरिकी कंपनियों पर जवाबी कार्रवाई करेंगे.
IRGC के अनुसार, ये कंपनियां इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं. निशाने पर ली गई सूची में ये दिग्गज शामिल हैं- गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एपल, मेटा, एनवीडिया, ओपनएआई, एंथ्रोपिक, इंटेल, डेल, एचपी, सिस्को, आईबीएम, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, बोइंग.
इशाकी की मौत का लेंगे बदला
इस धमकी के पीछे का मुख्य कारण हाल ही में हुआ एक हवाई हमला है. IRGC ने पुष्टि की है कि अमेरिकी-इजरायली हमले में उनके ब्रिगेडियर जनरल जमशेद इशाकी की मौत हो गई है. इशाकी, जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के सलाहकार थे, पिछले साल से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में थे. ईरान अब उनकी मौत का बदला इन कंपनियों के जरिए लेने की योजना बना रहा है.
कॉर्पोरेट जगत में बढ़ा असुरक्षा का माहौल
ईरान का आरोप है कि ये आईटी और एआई कंपनियां ईरान के खिलाफ सैन्य रणनीति बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. माइक्रोसॉफ्ट और एपल जैसी कंपनियों के संयुक्त अरब अमीरात (दुबई और अबू धाबी) में बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं. ईरान की इस सीधी धमकी ने अब इन क्षेत्रों में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों और व्यावसायिक ढांचों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है.
भारत में बढ़े गैस के दाम
वहीं जंग के बीच खड़े हुए गैस संकट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारत में आज यानी बुधवार (1 अप्रैल 2026) को कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इससे पहले 1 मार्च को भी 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.
इस मौजूदा संकट ने भारत को होने वाली ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया है. इसके परिणामस्वरूप, होटलों और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल संस्थानों को होने वाली LPG आपूर्ति में शुरुआती तौर पर कटौती की गई है, क्योंकि अधिकारियों ने घरेलू इस्तेमाल को प्राथमिकता दी है.
आईपीएल 2026 में आज दिल्ली बनाम लखनऊ
खेल की बात करें तो आईपीएल 2026 के पांचवें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना है. लखनऊ और दिल्ली के बीच इस लीग में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है.
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